POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.12.2018 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Buchen: Betrunken Unfall verursacht

Mehr als 2,3 Promille ergab ein Alkoholvortest, den Beamte des Polizeireviers Buchen am Montagnachmittag bei einer Unfallbeteiligten in Buchen durchgeführt haben. Die Frau war zuvor gegen 15 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Hettinger Straße in Richtung Hettingen unterwegs. In Höhe der Straße Kilgensmühle geriet die Kleinwagenfahrerin auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Toyota. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß des Polos mit einem VW Passat, dessen Fahrerin hinter dem Toyota in Richtung Stadtmitte fuhr. Durch den Aufprall waren die beiden Volkswagen nicht mehr fahrbereit. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Die Polo-Fahrerin wurde nach dem Unfall vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte festgestellt werden, dass sie den Unfall vermutlich ohne Verletzungen überstanden hat. Was jedoch festgestellt werden konnte ist die Alkoholisierung der Frau. Dies hatte zur Folge, dass ihr noch im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führerschein musste sie gleich bei den Beamten abgeben. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Strafanzeige und den Entzug ihres Führerscheins.

Buchen: Toilettenwagen beschädigt

Rund 1.000 Euro Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte Person an einem Toilettenwagen, der am vergangenen Wochenende anlässlich des Weihnachtsmarkts zwischen der Musikschule und dem alten Rathaus in der Obergasse in Buchen abgestellt war. Die Person stach zwischen Freitagvormittag und Samstagvormittag mit einem unbekannten Gegenstand ein rund 3,5 Zentimeter großes Loch in die Wand des Spezialanhängers. Zeugen der Tat sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, melden.

Billigheim: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Zu einem Auffahrunfall mit gleich drei Fahrzeugen kam es am Montagnachmittag, gegen 13 Uhr, auf der Landstraße zwischen Mosbach und Sulzbach. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Audi auf den Seat einer 22-Jährigen auf. Der Aufprall war so heftig, dass der Seat auf einen Opel geschoben, der von einem jungen Mann gelenkt wurde. Durch den Unfall enstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der 22-jährige Opel-Fahrer wurde leicht verletzt.

Waldbrunn: Tier ausgewichen und gegen Laterne gefahren

Hoher Schaden entstand an einem Ford Focus eines Autofahrers, der am Dienstagmorgen, kurz vor 5.30 Uhr in Oberdielbach einem Tier ausgewichen ist. Der Mann war von Eberbach in Richtung Strümpfelbrunn unterwegs als in Oberdielbach, kurz nach der Einmündung Schollbrunner Straße, ein Tier über die Fahrbahn rannte. Der Mann steuerte nach links und prallte am linken Fahrbahnrand gegen eine Straßenlaterne sowie einen Betonklotz. Dadurch wurde das Fahrzeug nicht nur total beschädigt, sondern auch dessen Ölwanne beschädigt. Dies hatte zur Folge, dass die Feuerwehr ausrücken musste, um die Betriebsstoffe zu beseitigen.

