Coesfeld (ots) - Die Eingangstür zu einer Therapiepraxis versuchten unbekannte Täter aufzuhebeln. In der Zeit von Montag, 21.15 Uhr, bis Dienstag, 17.40 Uhr, hebelten die Täter an der im Untergeschoss befindlichen Praxistür. Die Täter gelangten nicht in die Praxisräume. In das Gebäude gelangten sie vermutlich durch eine offen stehende Tür. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

