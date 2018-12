POL-COE: Billerbeck, Industriestraße/ Seniorin bestohlen

Coesfeld (ots) - Einer 80-jährige Billerbeckerin ist während des Einkaufs in einem Supermarkt an der Industriestraße ihr Portemonnaie mit Bargeld, EC-Karte und Ausweispapieren aus der Handtasche gestohlen worden. Das war am Montag (3. Dezember) zwischen 14.30 und 15 Uhr. Zeuginnen haben zwei junge Frauen beobachtet, die die Seniorin auffällig durchs Geschäft verfolgt haben sollen. Die beiden Verdächtigen wurden wie folgt beschrieben: ca. 17-19 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, dunkle, lange Haare, schlank, elegant gekleidet, südländischer Typ. Ihre Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

