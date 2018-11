POL-COE: Lüdinghausen, Freiheit Wolfsberg/ Fahrradbesitzer gesucht

Coesfeld (ots) - Zur Gefahrenabwehr haben Polizisten am Sonntag, 11.11.2018 ein türkisfarbenes Holland-Nostalgierad der Marke Sparta in Lüdinghausen an der Freiheit Wolfsberg 24 sichergestellt. Leider hat sich bis heute weder bei der Polizei in Lüdinghausen noch beim Fundamt der Stadt Lüdinghausen der Besitzer gemeldet. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

