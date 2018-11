POL-COE: Nordkirchen, Am Schlosspark/ Zwei Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Zwei Autoaufbrüche am Schlosspark in Nordkirche sind der Polizei gemeldet worden. In beiden Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen. Aus einem scharzen BMW wurde ein mobiles Navigationsgerät gestohlen, das im Handschuhfach lag. Aus einem grauen VW Polo stahlen die Täter Geld und ein Tablet aus einem Rucksack von der Rückbank. Tatzeit war zwischen Mittwochabend (28. November) und Donnerstagmorgen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

