POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 28.11.2018 war eine 24-jährige Autofahrerin aus Dülmen um 17.12 Uhr auf der Münsterstraße in Dülmen unterwegs. Am Stockhover Weg wollte sie nach links abbiegen und hielt verkehrsbedingt an. Ein Unbekannter fuhr mit seinem schwarzen BMW auf den Nissan der Dülmenerin auf und beschleunigte anschließend zügig in Richtung Autobahn. Die Kreuzung mit dem Gemarkenweg passierte er bei Rotlicht. Der Unfallfahrer wird als Südländer im Alter von ca. 25 Jahren beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

