POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Burgstraße/ Einbruch in Hotel

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen (24. November) zwischen 3.50 und 5 Uhr die Eingangstür zu einem Hotel an der Burgstraße in Davensberg aufgebrochen und sind so in den vorderen Flurbereich gelangt. Dann vesuchten sie, eine weitere Tür aufzuhebeln, die zur Rezeption führt. Dies gelang den Tätern nicht. Sie flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

