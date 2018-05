POL-MK: Einbrecher an Geststätte und in Werkstatt

Lüdenscheid (ots) - Alarmanlage sichert Gaststätte Am gestrigen Dienstag, 01.05.2018, gegen 14:45 Uhr, löst ein Bewegungsmelder einer Gaststätte an der Staberger Straße den Alarm aus. Als die Pächterin an der Tatörtlichkeit erscheint, findet sie ein beschädigtes Fenster vor. Die Einbrecher wurden augenscheinlich durch die Alarmauslösung vom Einbruch abgehalten. Es entstand Sachschaden.

An der Bräuckenstraße schlagen Unbekannte in der Nacht vom 29.04 zu, 30.04. eine Fensterscheibe einer Werkstatt ein. Sie öffnen im Anschluss daran das Tor zur Werkstatt und entwenden ein BMX Fahrrad der Marke Bulls.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeitgen Straftaten nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

