POL-COE: Coesfeld, Schüppenstraße/ Schwere Handverletzung beim Böller basteln

Coesfeld (ots) - Beim basteln sogenannter "Polenböller" in seiner Wohnung zog sich ein 49-jähriger Coesfelder am Samstag, 17.11.2018 gegen 23.05 Uhr schwere Handverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Spezialklinik. Ein 50-Jähriger, ebenfalls aus Coesfeld stammend, verletzte sich leicht. Experten des LKA konnten bei der Durchsuchung der Wohnung keine weiteren Sprengmittel finden. Jedoch hatte der 49-Jährige amphetaminpulver und eine Ecstasy-Tablette in seinem Schlafzimmer. Polizisten stellten die Drogen sicher und erstatteten eine Strafanzeige wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetzt, das Sprengstoffgesetz sowie des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Fahrlässiger Körperverletzung.

