Coesfeld (ots) - Eine 21-jährige Dülmenerin befuhr mit ihrem Auto die L835 in Richtung Buldern. Aufgrund einer vereisten Fahrbahndecke verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Auto und kam nach ca. 50 Metern im Graben zum stehen. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

