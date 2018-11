Coesfeld (ots) - Schwer verletzt wurde ein 50-jähriger Dortmunder, der am Sonntag, gegen 14.25 Uhr, mit seinem Gespann ins Rutschen geriet. Der Mann befuhr die B235 von Datteln kommend in Richtung Olfen. In einem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über das Gespann und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

