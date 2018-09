POL-COE: Coesfeld, L581/ Polizei bremst Autofahrer nach Verfolgungsfahrt aus

Coesfeld (ots) - Ein 45-jähriger Mann aus Hamm hat Dienstagnacht (11. September) gegen 1.30 Uhr versucht, sich einer Verkehrskontrolle in Coesfeld zu entziehen. Er lieferte sich mit einer Streifenwagenbesatzung eine Verfolgungsfahrt unter anderem über die L581, einen Wirtschaftsweg und die A31 in Richtung Oberhausen. Auf der Landesstraße beschleunigte der BMW-Fahrer zwischenzeitlich auf mehr als 150 Stundenkilometer und auf der Autobahn auf mehr als 200 Stundenkilometer. In einer Baustelle bremsten die Beamten den Mann schließlich aus und stoppten seinen Fluchtversuch. Er wurde ins Gewahrsam nach Coesfeld gebracht wo er auch die Nacht verbrachte. Tests ergaben, dass der Mann Alkohol getrunken und weitere Drogen konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem waren die Kennzeichen am BMW gestohlen und das Fahrzeug nicht angemeldet. Im Strafverfahren wird auch der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr während des Fluchtversuchs eine Rolle spielen.

