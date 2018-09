POL-COE: Rosendahl, Darfeld, L555/ Verunglücktes Wendemanöver

Coesfeld (ots) - Eine Verletzte sowie 9000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag (11. September) gegen 15.40 Uhr auf der L555/Einmündung K36 bei Rosendahl-Darfeld. Ein Münsteraner, der mit seinem Kleintransporter auf der L555 in Richtung Coesfeld unterwegs war, hatte am rechten Fahrbahnrand angehalten und wollte wenden. Dies tat er in dem Moment, als ihn eine Rosendahlerin mit ihrem Auto gerade überholte. Beim Zusammenstoß wurde die Rosendahlerin verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

