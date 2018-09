POL-COE: Olfen, Von-Vincke-Weg/ Alarm vertreibt Einbrecher

Coesfeld (ots) - In die Sicherheit von Türen und Fenstern zu investieren, lohnt sich. Denn Sicherheitstechnik kann Einbrecher abschrecken. Ein aktueller Fall aus Olfen bestätigt dies. Mittwochnacht (12. September) gegen 3.45 Uhr wurden die Bewohner eines Hauses am Von-Vincke-Weg in Olfen von einem Alarmton an der Haustür aus dem Schlaf geschreckt. Dann hörten sie die Haustür zuschlagen. Die Einbrecher hatten bereits den Schließzylinder der Tür ausgebaut, ehe der Alarm sie in die Flucht schlug. Zeugen des Einbruchsversuchs werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

