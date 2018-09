POL-COE: Lüdinghausen, Bahnhofstraße/ Betrunkener greift Polizisten an

Coesfeld (ots) - Nach einer Kneipenschlägerei an der Bahnhofstraße in Lüdinghausen in der Nacht zum Dienstag (11. September) gegen Mitternacht hat die Polizei einen stark betrunkenen Lüdinghauser (32) in Gewahrsam genommen. Eine Streifenwagenbesatzung fand den 32-Jährigen vor der Gaststätte auf dem Boden liegend. Als die Polizisten ihn ansprachen, reagierte er aggressiv und versuchte, einem Beamten die Dienstwaffe zu entreißen. Später versuchte er, den Polizisten zu schlagen und beleidigte ihn. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der stark betrunkene Lüdinghauser ins Polizeigewahrsam nach Coesfeld gebracht. Auf der Fahrt dorthin spuckte der Mann mehrfach in den Streifenwagen und auch in der Zelle benahm er sich gründlich daneben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Nach der Ausnüchterung in der Zelle wurde der Lüdinghauser entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Körperverletzung. Außerdem wird ihm die Reinigung des Streifenwagens sowie der Zelle in Rechnung gestellt.

