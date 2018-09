POL-COE: Dülmen, Rorup, Zum Forstpohl/ Hund beißt Paketzusteller

Coesfeld (ots) - Durch den Biss eines Hundes ist ein Paketzusteller (20) in Rorup verletzt worden. Der Mann wollte ein Paket an einem Wohnhaus abgeben. Dort war ein Campingwagen abgestellt, in dem sich der Hund befand. Beim Anblick des Paketzustellers sprang der Hund durch die geöffnete Schiebetür und biss den Mann in den Oberschenkel. Zum Glück wurde der 20-Jährige nur leicht verletzt und setzte nach einer kurzen Behandlung im Rettungswagen seine Auslieferungstour fort. Die Besitzerin des Hundes erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

