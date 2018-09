POL-COE: Coesfeld, Friedrich-Ebert Straße, Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren mit geistigen oder körperlichen Mängeln

Coesfeld (ots) - Am 07.09.2018, um 04:20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Legden die Friedrich-Ebert-Straße in Coesfeld in Fahrtrichtung Holtwicker Straße. Auf Höhe der Billerbecker Straße überholte er mit erhöhter Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich einen vor ihm fahrenden Lastwagen, da er nach eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen war und nur so im letzten Moment einen Unfall verhindern konnte. Im Rahmen der Polizeikontrolle verweigerte er einen freiwilligen Drogenvortest, wodurch er im Anschluss einer Blutentnahme unterzogen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde vor Ort sichergestellt. Die polizeilichen Maßnahmen nahm der Beschuldigte mit seinem Mobiltelefon heimlich akustisch auf. Das Smartphone wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

