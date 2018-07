Coesfeld (ots) - Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienwohnhaus einzubrechen. Gegen 02.30 Uhr, wurde ein Bewohner von Geräuschen geweckt. Zu dem Zeitpunkt konnte er noch nichts Verdächtiges feststellen. Als er gegen 03.45 Uhr erneut verdächtige Geräusche hörte, konnte er feststellen, dass ein Fenster zu seiner Garage aufgebrochen wurde. In der Garage wurde versucht eine Verbindungstür zum Haus aufzubrechen. Später wurden noch weitere Einbruchsspuren an einer Terrassentür festgestellt. Der oder die Täter gelangten nicht in das Innere des Gebäudes. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

