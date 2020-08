Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg: Bardowick - toter Säugling gefunden - Polizei ermittelt - Todesursache ungeklärt ++

Lüneburg (ots)

Bardowick - toter Säugling gefunden - Polizei ermittelt - Todesursache ungeklärt

Am Nachmittag des 25.08.2020 wurde auf einem Grundstück in Bardowick ein unbekleideter, toter Säugling gefunden. Ermittler des Zentralen Kriminalermittlungsdienstes in Lüneburg rückten umgehend zu einer ersten Begutachtung aus. Alter, Geschlecht und Herkunft sind zum aktuellen Zeitpunkt noch ungeklärt; ebenso die Todesursache. Eine Obduktion der Babyleiche ist für Mittwochvormittag anberaumt. Die Ermittlungen dauern an.

