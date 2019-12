POL-LG: +++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg / Lüchow-Dbg. / Uelzen vom 27.-29.12.2019+++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Ladendiebstahl mit Waffen

Am Freitag gegen 11:35 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Baumarkt Bei der Keulahütte einen Mann wie dieser drei Werkzeuge in seine Hosentaschen steckte. Nach dem Passieren der Kassenzone sprach der Ladendetektiv den Dieb an. Im Büro zog der Dieb plötzlich ein Messer, bedrohte damit einen weiteren Mitarbeiter des Baumarktes und flüchtete. Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen dauern noch an.

Lüneburg - Ladendiebstahl die 2te

Am Freitag gegen 19:00 Uhr füllten zwei männliche litauische Staatsangehörige (beide 21 Jahre) in einem Volldiscounter Vor dem Neuen Tore zwei Rucksäcke mit diversen Spirituosen. Nach dem Passieren des Kassenbereichs kann einer der Männer durch den Ladendetektiv festgehalten werden. Der zweite Dieb kann zunächst fliehen, wird aber von eingesetzten Polizeibeamten in einem PKW angetroffen und zunächst festgenommen. Der Führer des PKW, ebenfalls litauischer Staatsbürger und 22 Jahre alt, führte im Hosenbund eine geladene Schreckschusswaffe mit sich.

Lüneburg - Einbruch in ein Restaurant und eine Bäckereifiliale

Am Samstagmorgen i.d.Zt. von 01:00 - 08:00 Uhr wurde in ein Restaurant Am Markt eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten im Hinterhof ein Fenster auf und entwendeten einen verbauten Tresor.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Willy-Brand-Straße ein. Dazu drückten sie eine Schiebetür auf und versuchten im Inneren eine Kasse aufzuhebeln. Entwendet wurde lediglich eine Trinkgeldkasse.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-83062215.

Lüneburg - Körperverletzung in einer Autowaschanlage / Fahrt unter Btm-Einfluss

Am Samstag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Bienenbüttel mit seinem PKW das Gelände einer Autowaschanlage Bei der Pferdehütte. Dort wollte er augenscheinlich seinen PKW aussaugen und nicht waschen lassen. Dies wiederum führte zu einer Konfrontation zwischen einem dortigen Mitarbeiter (männlich, 52 Jahre) und dem Fzg.führer in dessen Zuge eine wechselseitige Körperverletzung passierte. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Fzg.führer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Bei einem angebotenen Urintest versuchte der Fzg.führer zu schummeln und wurde deshalb der Wache zugeführt. Hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Festnahme aufgrund bestehenden U-Haftbefehls

Im Rahmen eines Einsatzes nach einer stattgefundenen Körperverletzung im Deutsch-Evern-Weg bei der ein 40-jähriger Mann das 14-jährige männliche Opfer mehrfach geschlagen, gewürgt und geschubst haben soll wurde bei der Sachverhaltsaufnahme festgestellt, dass gegen den 40-jährigen Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Der Mann wurde verhaftet und dem Gewahrsam zugeführt. Die richterliche Vorführung findet heute statt.

Lüchow-Dannenberg

Schiffsunfall

Ort: Elbe, km 517, Höhe Penkefitz Datum: 29.12.2019, 03:30 Uhr Sachverhalt: Das Kabinenfahrgastschiff "Junker Jörg" fuhr auf der Elbe stromabwärts von Magdeburg nach Hamburg. In Höhe der Ortschaft Penkefitz beim Strachauer Rad (km 517,7) lief das 95 Meter lange Schiff auf eine Sandbank, fuhr fest und stellte sich quer. Die 68 Gäste und das Schiffspersonal an Bord blieben unverletzt. Der Schiffsverkehr auf der Elbe wurde daraufhin im dortigen Bereich komplett gesperrt. Derzeit wird versucht mit zwei Bauschiffen des Schifffahrtsamtes Lauenburg die Junker Jörg freizuziehen. Die Wasserschutzpolizei aus Scharnebeck hat bereits die Ermittlungen aufgenommen, wie es zu diesem Auflaufen kommen konnte.

Uelzen

Einbruch in Obdachlosenunterkunft

Samstagmittag gegen 13.30 Uhr beobachten Zeugen, wie eine Person durch ein Fenster in die Obdachlosenunterkunft Bohldamm einsteigt. Die Polizei kann im Objekt 2 Personen antreffen, neben dem amtsbekannten 20-jährigen Somalier ist es noch ein 22-jähriger Algerier. Beide Personen werden zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Stadt Uelzen erhielt Kenntnis hinsichtlich einer Notverglasung der zerstörten Fensterscheibe.

Brand eines Partyzeltes

Samstagabend gegen 23.30 Uhr wird ein Gartenbrand im Holunderweg in Westerweyhe gemeldet. Es soll der ganze Garten mit Partyzelt und Gasflaschen brennen. Nach einem Familienfest blieb das Partyzelt mit den zwei großen Propangasflaschen unbeaufsichtigt im Garten, so dass vermutlich ein mit Gas betriebener defekter Heizkörper Feuer fing. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, bevor er auf Wohngebäude übergriff. Personen kamen nicht zu Schaden.

