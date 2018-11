POL-LG: ++ tödliche Unfallfolgen ++ Lkw-Fahrer kommt von Kreisstraße ab und kollidiert frontal mit einem Baum ++ am Unfallort verstorben ++ 90.000 Euro Sachschaden ++

1 weiterer Medieninhalt

Lüneburg (ots) - ++ tödliche Unfallfolgen ++ Lkw-Fahrer kommt von Kreisstraße ab und kollidiert frontal mit einem Baum ++ am Unfallort verstorben ++ 90.000 Euro Sachschaden ++

Landkreis Uelzen - Suderburg/Dreilingen

Zu einem abermals tragischen Verkehrsunfall kam es in den frühen Morgenstunden des 22.11.18 auf der Kreisstraße 9 zwischen den Ortschaften Dreilingen und Bahnsen. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 42 Jahre alter Fahrer eines Lkw Daimler Atego aus Hannover gegen 04:50 Uhr aus nicht abschließend geklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen, touchierte einen Baum und prallte frontal gegen einen weiteren Straßenbaum. Der 42-Jährige aus Hannover wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und verstarb in der Folge. Maßnahmen des Notarztes verliefen erfolglos. Es entstand ein Sachschaden von gut 90.000 Euro. Der Verkehrsunfall war bereits der dritte tödliche Verkehrsunfall im Jahr 2018 in diesem Abschnitt auf der Kreisstraße 9 (2018: gesamt aktuell 20 im Landkreis Uelzen), so dass die Polizei im Rahmen der Unfallanalyse aktuell ein besonderes Augenmerk auf die Kreisstraße gelegt hat.

