POL-LG: ++ "schreckliche Gewissheit" ++ vermisste Seniorin tot aufgefunden ++ an Demenz erkrankte 80-Jährige war am 07.11.18 im Uelzener Stadtgebiet verschwunden ++

Lüneburg (ots) - ++ "schreckliche Gewissheit" ++ vermisste Seniorin tot aufgefunden ++ an Demenz erkrankte 80-Jährige war am 07.11.18 im Uelzener Stadtgebiet verschwunden ++

Uelzen, OT. Veerßen

"Schreckliche Gewissheit" - die seit dem 07.11.18 vermisste 80 Jahre Seniorin aus Uelzen wurde am heutigen Tage durch einen Passanten/Angler nur einige hundert Meter ihres Wohnortes in einem dichten Schilffbereich in den weiteren Ilmenauniederungen tot aufgefunden. Einen strafrechtlichen Hintergrund kann die Polizei aktuell ausschließen. Seit den Abendstunden des 07.11.18 suchten Polizei, DRK Uelzen und Feuerwehr vergeblich auch mit Suchhunden, Drohnen und Polizeihubschrauber in mehreren Such-Aktionen nach der vermissten 80-Jährigen. Die an Demenz erkrankte Seniorin war im Verlauf des 07.11.18 aus einem Wohnhaus im Bereich Celler Straße - OT. Veerßen verschwunden. Parallel organisierten Angehörige und Freunde weitere Suchmaßnahmen, die bis in die letzten Tage andauerten.

