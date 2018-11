POL-LG: ++ Lkw-Kontrollen ++ die Polizei kontrolliert auch im Rahmen der Aus- und Fortbildung "scharf" ++ diverse Verstöße geahndet ++

Lüneburg (ots) - Lüchow-Dannenberg - Dannenberg

Lkw-Kontrollen - die Polizei kontrolliert auch im Rahmen der Aus- und Fortbildung "scharf" - diverse Verstöße geahndet

"Auch im Rahmen der Aus- und Fortbildung kontrolliert die Polizei im "Echtbetrieb" bemerkten insbesondere die Führer auch von überörtlicher Lkw in den letzten beiden Wochen im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Alljährlich führt die Polizeidirektion Lüneburg für die neuen Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizeidienststellen ein sog. "BAB - Anfänger- Seminar " am Standort der Polizeiakademie in Lüchow durch. Ziel dieses Seminars ist es, die neuen Kolleginnen und Kollegen auf ihren Dienst vorzubereiten und Sie für die Gefahren auf den Autobahnen zu sensibilisieren. Sie werden im Rahmen von Schulungen mit allgemeinen Grundlagen im Bereich Schwerlastkontrollen sowie mit den Einsatzszenarien wie das Absichern von Unfallstellen vertraut gemacht. Des Weiteren werden weitere grundlegende Fortbildungsinhalte, die für den Arbeitsalltag auf der Autobahn unbedingt erforderlich sind, vermittelt. In dieser zweiwöchigen Ausbildung werden auch Praxiskontrollen durchgeführt.

In den letzten beiden Wochen kontrollierten so jeweils mehr als 25 Beamte am 08. und 15.11.17 im Bereich der Bundesstraße 216 - Streetzer Kreisel - in Dannenberg mit dem Schwerpunkt Schwerlastverkehr. Mit Unterstützung von einsatzerfahrenen Kollegen wurden dabei 35 Schwerlastfahrzeuge überprüft.

Die Verwiegung eines Tiertransportes aus Steinfurt ergab ein Gesamtgewicht von 44,4 Tonnen. Ebenso war ein Lkw beladen mit Granitblöcken um fünf Tonnen überladen. Insgesamt musste fünf Fahrzeugen aufgrund Gewichtsüberschreitungen die Weiterfahrt untersagt werden. Acht Lkw-Fahrer verstießen gegen Lenk,- und Ruhezeiten. Bei vier Fahrzeugen wurde derart große Reifenschäden festgestellt, dass diesen vor Ort die Weiterfahrt untersagt werden und die Bereifung gewechselt werden musste. Gegen alle Fahrzeugführer wurden Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell