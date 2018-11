POL-LG: ++ "Räuber kommt mit Brotmesser" - Tankstelle überfallen ++ drei Pkw Opel Astra gestohlen - Autodiebe schlagen auf Gelände eines Autohauses zu ++ "erfolgreiche" Suchmaßnahmen nach Vermisstem ++

Lüneburg (ots) - Presse - 20.11.2018 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Räuber kommt mit Brotmesser" - Tankstelle überfallen

Nach einem dunkel gekleideten mit einer Wollmütze (mit Schlitzen für die Augen) maskierten Mann (ca. 170 bis 175 cm groß) fahndet die Polizei nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle Am Grasweg in den späten Abendstunden des 19.11.18. Der Mann hatte gegen 21:30 Uhr die Tankstelle betreten und eine Mitarbeiterin mit einem Brotmesser bedroht. Er erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - drei Pkw Opel Astra gestohlen - Autodiebe schlagen auf Gelände eines Autohauses zu

Drei nicht zugelassene Pkw der Marke Opel Astra, jeweils Farbe schwarz, erbeuten vermutlich professionelle Autodiebe im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 16. bis 19.11.18 vom Gelände eines Autohauses in der August-Horch-Straße. Von drei weiteren abgestellten Pkw demontieren die Täter parallel die Kennzeichen und montieren diese vermutlich an die gestohlen Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat die Fahrzeuge und Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw BMW aufgebrochen - Navi gestohlen

Einen auf einem Parkplatz Sülzwiesen - hinterer Bereich Pieperweg - abgestellten Pkw BMW brachen Unbekannte in den späten Abendstunden des 19.11.18 zwischen 19:00 und 22:30 Uhr auf. Die Täter erbeuteten ein Navigationsgerät und verursachten einen Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es in den Abendstunden des 19.11.18 in der Konrad-Adenauer-Straße - Auffahrt zur Ostumgehung. Eine 53 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Golf beabsichtigte gegen 19:30 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Ostumgehung zu queren, übersah dabei den querenden Pkw VW Golf eines 63-Jährigen, so dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Dabei wurde dieser Golf gegen einen weiteren Pkw VW Touran geschoben. Die 39 Jahre alte Fahrerin des Touran sowie zwei 12 und 5 Jahre alte Kinder im Auto erlitten leichte Verletzungen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert Paketzusteller-Fahrzeuge

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Morgenstunden des 19.11.18 in der Boecklerstraße mit Schwerpunkt Paketzusteller-Fahrzeuge. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 17 Verstöße, u.a. Gurt sowie Handy. Parallel untersagten die Beamten einem Fahrzeug aufgrund technischer Mängel und Überladung die Weiterfahrt.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - "Zusammenstoß" - leichtverletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 78 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Meriva in den Nachmittagsstunden des 19.11.18 im Kreuzungsbereich Bundesstraße 493 - Kreisstraße 8. Der 78-Jährige hatte gegen 17:50 Uhr einem 40 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler die Vorfahrt genommen, so dass ein Sachschaden von einigen tausend Euro entstand.

Lüchow - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 19.11.18 in der Tarmitzer Straße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt drei Gurtverstöße.

Uelzen

Bienenbüttel - Transporterfahrer verunfallt - "eingeschlafen" - frontal gegen Baum

Vermutlich aufgrund "Sekundenschlafs" verunfallte ein 37 Jahre alter bulgarischer Staatsbürger in den frühen Nachmittagsstunden des 19.11.18 auf der Bundesstraße 4 mit seinem Transporter Ford Transit aus dem Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt). Der Transit kam gegen 14:10 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Bad Bevensen - "erfolgreiche" Suchmaßnahmen nach Vermisstem aus Klinik - Person gefunden

Nach einem orientierungslosen 56-Jährigen aus einer Klinik in der Dahlenburger Landstraße suchten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in den späten Abendstunden des 19.11.18 im Großraum Bevensen. Der verwirrte Mann hatte sich nach Hirnblutungen in einer Reha-Maßnahme befunden und war gegen Nachmittag aus der Klinik verschwunden. Das Großaufgebot u.a. mit Einsatzkräften FFW Bad Bevensen, Röbbel, Römstedt, Jastorf, Gollern, Seedorf und Jelmstorf sowie der Hundesstaffel des DRK Uelzen, der SEG des DRK Uelzen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte den Vermissten gegen 23.30 Uhr im Bereich Himbergen auffinden und unversehrt in die Klinik zurückbringen.

