Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Drochtersener Blumengeschäft, Einbrecher in Jork, Motorboot auf Anhänger in Jork entwendet

Stade (ots)

1. Einbrecher in Drochtersener Blumengeschäft

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 16:30 h und Montagmorgen, 07:30 h haben sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu dem Verkaufsraum eines Blumengeschäfts in der Sietwender Straße in Drochtersen verschafft und dort die Tageskasse, in der sich lediglich eine geringe Menge Wechselgeld befand, entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

2. Einbrecher in Jork

Am gestrigen Montag, den 01.08. sind unbekannte Einbrecher zwischen 17:00 h und 21:45 h in der Lindenstraße in ein dortiges Wohngebäude eingestiegen.

Mit einer Leiter waren der oder die Täter zunächst auf die Dachterrasse gestiegen und hatten dann ein Fenster eingeschlagen. So in die Wohnung gelangt, wurden dann sämtliche Schubladen und Schränke durchsucht. Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Zunächst wird deshalb von einem angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

3. Motorboot auf Anhänger in Jork entwendet

Unbekannte Diebe haben am gestrigen Montag, den 01.08. zwischen Mitternacht und 06:35 h am Morgen in der Straße Lühe in Jork ein dort auf einem Anhänger abgestelltes Motorboot entwendet.

Der Bootstrailer der Marke HEKU hat das Kennzeichen STD-H 1601 und bei dem Boot handelt es sich um ein blau-weißes Sportboot in einer Länge von 4,85 m mit einem 50-PS-Aussenbordmotor von HONDA.

Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Hinweise auf den oder die Bootsdiebe und den Verbleib des Anhängers und des Sportbootes bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell