POL-STD: Radfahrer nach Sturz tödlich verletzt, Verkehrsunfall unter Alkohol - Fahrer und Beifahrer verletzt, Einbrüche in Jorker Kindergarten und Pflegedienst

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:25 h wurden der Polizei und der Rettungsleitstelle ein gestürzter Radfahrer auf der L111 in Hörne-Ost bei Balje gemeldet. Er lag ohnmächtig auf dem Radweg.

Durch einen Ersthelfer wurden bis zum Eintreffen des Notarztes Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt. Trotz der dann durchgeführten Reanimationsversuche konnte dem 39-jährigen Mann aus Oederquart nicht geholfen werden. Er verstarb an der Unfallstelle.

Am Sonntagmorgen gegen 08:10 h befuhr ein 22-jähriger Freiburger mit seinem Renault Modus die K27 zwischen Asselermoor und Ritschermoor. Auf gerader Strecke kam er aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Renault wurde durch die Wucht des Aufpralls zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Der Fahrer und sein 26-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstbehandlung durch zwei RTW und einen Notarzt ins Elbe Klinikum in Stade und Buxtehude eingeliefert.

Bei dem 22-Jährigen wurde vor Ort eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von 0,54 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu und sein Führerschein wurde einbehalten.

Da zunächst unklar war, ob die Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren, wurde auch die Ortswehr Asselermoor alarmiert. Die Feuerwehrkameraden sicherten das Fahrzeug und unterstützten die Polizei an der Unfallstelle.

Von Donnerstagabend ca. 19:30 h bis Freitagmorgen um 06 h haben bisher unbekannte Einbrecher in Osterjork (Jork) das Büro eines Pflegedienstes aufgesucht.

Nachdem die Eingangstür aufgebrochen wurde, durchsuchten der oder die Einbrecher die Räume und konnten daraus eine geringe Menge Bargeld stehlen. Der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Von ca. 16:30 h am Donnerstagabend bis 03:30 h am Freitagmorgen haben bisher unbekannte Einbrecher auch noch einen Kindergarten in Jork aufgesucht. In der Hinterstraße wurde an der DRK-Kita "Königskinder" eine Seitentür aufgebrochen und nach durchsuchen der Räume eine geringe Menge Bargeld erbeuten. Der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizeistation Jork unter der Telefonnummer 04162-913830 auf.

