POL-STD: Wechsel an der Spitze der Polizei Jork

Zum 01. Juni diesen Jahres gibt es einen Wechsel an der Spitze der Polizeistation Jork.

Der langjährige Stationsleiter Polizeihauptkommissar Thomas Schröder wird mit Ablauf des Mai mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand verabschiedet.

Thomas Schröder wurde im Oktober 1976 in die Polizei eingestellt und 1978 nach der Ausbildung in den damaligen Regierungsbezirk Stade versetzt. Nach dienstlichen Stationen im Streifendienst in Osterholz und Buxtehude sowie auf der Polizeistation in Steinkirchen kam er 1996 zur Polizeistation Jork. Hier übernahm er 2017 die Leitung der Station. Von den fast 45 Dienstjahren hat er damit über die Hälfte seiner Dienstzeit in Jork gearbeitet.

Er bedankt sich auf diesem Wege für die jahrelange hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Feuerwehr und den anderen Organisationen sowie der Justizvollzugsanstalt Hahnöversand und freut sich auf seinen neuen Lebensabschnitt im Kreise seiner Familie mit den hoffentlich bald wieder möglichen Wohnmobilreisen, Radtouren und der Pflege von Haus, Hof und Garten.

Seine Nachfolge tritt die 40-jährige Polizeioberkommissarin Constanze Becker an, die seit 2003 bei der Polizei Niedersachsen ist. Nach ihrer Ausbildung und der Zeit in der Bereitschaftspolizei war sie zehn Jahre im Streifendienst in Stade und Buxtehude eingesetzt bis sie schließlich vor vier Jahren nach Jork versetzt wurde.

Die in Jork aufgewachsene und wohnende Constanze Becker kennt hier Land und Leute und freut sich auf die neue Aufgabe in dem vierköpfigen Team der Polizeistation.

