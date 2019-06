Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Quad in Himmelpforten

Stade (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht in Himmelpforten in der Straße Rameler Kamp ein dort vor einem Wohnhaus abgestelltes Quad entwendet.

Das weiße Quad der Marke Yamaha YFM 700 R hat das Kennzeichen HB-D 332 und stellt einen Wert von ca. 6.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Quad-Diebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-616670.

