Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erneute Tierdiebstähle in Buxtehude - Schaf und sechs Hühner entwendet

Stade (ots)

Erneut ist es in Buxtehude zu zwei Tierdiebstählen gekommen.

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 18:00 h und 10:45 h haben unbekannte Täter ein Schaf von einer Weide in Buxtehude im Westmoor entwendet und vermutlich mit einem passenden Transportfahrzeug abtransportiert worden.

Am späten Sonntagabend gegen 23:30 h wurden dann in Neukloster in der Straße "Am Mühlenbach" mehrere unbekannte Täter von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie sie über einen ca. 2 Meter hohen Drahtzaun eines dortigen Hühnerauslaufgeheges kletterten.

Aus dem Hühnerstall konnten die Unbekannten insgesamt sechs Hühner entwenden.

Die Täter wurden zwar kurzzeitig von Zeugen verfolgt, dann in der Dunkelheit aus dem Auge verloren.

Als Fluchtfahrzeug kommt möglicherweise ein silberner Opel Corsa ohne Kennzeichen in Frage.

Ob beiden Taten zusammenhängen, muss noch ermittelt werden. Der angerichtete Sachschaden dürfte zusammen auf ca. 400 Euro beziffern lassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Taten geben können oder die etwas über den Verbleib der Tiere wissen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell