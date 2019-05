Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrerin touchiert im Vorbeifahren Spiegel und geparktem Auto in Stade und meldet sich erst später bei der Polizei - Ermittler suchen Geschädigten

Stade (ots)

Eine 77-jährige -Golf-Fahrerin aus Stade hat am späten Montagnachmittag in der Straße "Salztorswall" in Stade beim Vorbeifahren an einem dort geparkten Fahrzeug den linken Außenspiegel touchiert und möglicherweise beschädigt.

Die Staderin war dann aber zunächst weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern und hatte sich erst später bei der Polizei gemeldet. Zu der Zeit hatte dann der Geschädigte mit seinem Fahrzeug den Parkstreifen bereits verlassen.

Da sich bisher noch niemand in dieser Sache gemeldet hat, suchen die Ermittler nun nach dem Geschädigten und bitten diesen sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

