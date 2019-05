Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei stellt hochwertiges Fahrzeug und mutmaßliches Diebesgut sicher - Tatorte oder Geschädigte gesucht

Stade (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 28. auf Montag, den 29.04. gegen 01:44 h wurde in Himmelpforten am Bahnhof ein 53-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes ML 440 aus Flensburg nach einem Hinweis durch einen Zeugen einer Kontrolle durch Beamte der Stader Polizei unterzogen.

Als die Beamten vor Ort eintrafen war der 53-Jährige gerade dabei sich eine Heroinspritze zu setzen.

Bei der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeuges wurde ein weiteres Kennzeichenpaar aus Cuxhaven sowie ca. 300 kg Kupferleitungen, ein Einhandmesser und diverse neue Werkzeuge der Marke MAKITA aufgefunden. Da der Flensburger zur Herkunft des mutmaßlichen Diebesgutes keine plausible Erklärung abgeben konnte, wurde dieses zusammen mit dem Mercedes zunächst sichergestellt.

Gegen den 53-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz, wegen Urkundenfälschung und wegen möglicher Diebstahlsdelikte ermittelt.

Die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade suchen nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug geben können und die etwas über die Herkunft des Kupfers und der abgebildeten Werkzeuge sagen können.

Die Ermittler suchen neben Geschädigten, denen möglicherweise die sichergestellten Sachen abhanden gekommen sind auch noch die dazu passenden Tatorte.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

