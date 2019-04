Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Noch Plätze frei - DRK Kreisverband Stade lädt zur Infoveranstaltung "Cybercrime und Einbruchschutz" ein - Polizei informiert vor Ort

Stade (ots)

Am Dienstag, den 09.04. findet ab 17:00 h für ca. 1,5 Stunden eine Informationsveranstaltung zum Thema "Cybercrime und Einbruchschutz" in den Räumen des DRK-Kreisverbandes Stade, Am Hofacker 14 (Tor 5) in Stade statt.

Die Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Stade, Polizeihauptkommissarin Svenja Wigger wird in einem Vortrag auf die Gefahren in diesen Bereichen und die Möglichkeiten des Schutzes für die Bürgerinnen und Bürger eingehen und dazu wertvolle Tipps geben.

Nutzen Sie die Gelegenheit und bringen sie Fragen mit, die in diesem Zusammenhang bei Ihnen aufgetreten sind. Kommen Sie mit uns ins Gespräch.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Es bedarf jedoch einer vorherigen Anmeldung unter der Rufnummer 04141-8033-0 beim DRK Kreisverband Stade. Die Anmeldefrist wurde bis zum 05.04. verlängert.

