POL-STD: Eine Person bei Schlägerei in Harsefelder Klosterpark verletzt - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher in Stader Restaurant vorläufig festgenommen, PKW-Anhänger in Stade entwendet

1. Eine Person bei Schlägerei in Harsefelder Klosterpark verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am späten Freitagnachmittag ist es im Harsefelder Klosterpark zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der eine Person verletzt wurde.

Im Bereich des Ententeiches hatte sich zu dem Zeitpunkt eine ca. 8- bis 10-köpfige Personengruppe aufgehalten. Dann kamen zwei bisher unbekannte Personen hinzu und man war miteinander in Streit geraten. Einer der neu hinzugekommenen Männer hatte dann auf das alkoholisierte Opfer eingeschlagen und eingetreten, als diese zu Boden gegangen war.

Das 38-jährige Opfer wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden. Der vermutlich ebenfalls alkoholisierte Täter konnte sich vor dem Eintreffen der sofort gerufenen Polizei in Richtung Schulstraße entfernen.

Die anwesenden Zeugen konnten gegenüber den eingesetzten Beamten nicht wesentlich zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Täter wird als ca. 35 Jahre alt, osteuropäischer/polnischer Herkunft, schlanke Figur und zur Tatzeit mit grünem Pullover und beiger Hose bekleidet, beschrieben.

Die Polizei sucht nun nach dem Täter und nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-909590 bei der Harsefelder Polizei zu melden.

2. Einbrecher in Stader Restaurant vorläufig festgenommen

In der Nacht zu Samstag gegen 04:20 h hatte ein zunächst unbekannter Einbrecher in der Stader Innenstadt in der Straße Hagedorn ein Fenster eines dortigen Restaurants aufgehebelt und war in das Innere eingestiegen.

Bei der Durchsuchung im Inneren war ihm dann eine geringe Menge Bargeld in die Hände gefallen und er hatte sich an den Vorräten des Lokals bedient.

Ein im gleichen Haus wohnender, couragierter 31-jähriger Zeuge hatten den Einbruch bemerkt und konnte den Einbrecher dann bis zum Eintreffen der sofort alarmierten Polizeibeamten vor Ort festhalten.

Diese nahmen den 20-jährigen, der Polizei aus anderen Fällen bereits bekannten, Stader vorläufig fest und lieferten ihn in den Polizeigewahrsam ein.

Hier musste er sich dann ersten Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen unterziehen. Wegen fehlender Haftgründe musste er dann allerdings anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an.

3. PKW-Anhänger in Stade entwendet

Am Samstagabend zwischen 18:30 h und 18:50 h haben unbekannte Diebe in Stade in der Straße "Am Steinkamp" einen Anhänger entwendet.

Die 34-jährige Eigentümerin aus Hemmoor hatte ihren Peugeot mit Anhänger auf dem Parkplatz eines dortigen Baumarktes abgestellt und war einkaufen gegangen. Als sie nach kurzer Zeit zu ihrem Auto zurückkehrte, war der Anhänger von unbekannten Tätern abgehängt und entwendet worden.

Der Anhänger der Marke STEMA hat das Kennzeichen CUX-UH 195 und stellt einen Wert von ca. 500 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

