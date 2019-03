Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte demontieren und entwenden Baggerschaufel, Einbrecher in Stader Tabakwarenladen

Stade (ots)

1. Unbekannte demontieren und entwenden Baggerschaufel

Unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Dienstag, den 12.03.,15:50 h und Mittwoch, den 13.03., 07:00 h ein Baustellengelände in der Schölischer Straße in Stade betreten und bei einem dort abgestellten Bagger eine Schwenkschaufel und eine Frontscheibe fachgerecht demontiert und mitgenommen.

Zum Abtransport müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Schaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher in Stader Tabakwarenladen

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 h und Mittwoch, 06:50 h in Stade am Pferdemarkt Ecke Pferdestraße nach dem Aufbrechen eines Fenstergitters und des Einschlagens der Scheibe des dahinter befindlichen Fensters in das Innere eines Tabakwarengeschäfts eingestiegen.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten der oder die Einbrecher dann Bargeld sowie Tabakwaren erbeuten und damit unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

