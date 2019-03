Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Ladendiebe flüchten nach Diebstahl bei Marktkauf in Stade - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Stade (ots)

Am Samstag, den 23.02. kam es gegen 20:20 h in Stade im Drosselstieg in der dortigen MARKTKAUF-Filiale zu einem versuchten Ladendiebstahl für den die Polizei noch nach einem wichtigen Zeugen sucht.

Zwei bisher unbekannte männliche Täter hatten am Tatort 4 Bluetooth-Kopfhörer und 2 Bluetooth-Musikboxen im Wert von ca. 300 Euro aus der Warenauslage genommen und unter der Kleidung verstaut.

Als die Beiden von einem Ladendetektiv angesprochen wurden, trennten sich die Männer und verließen fluchtartig den Laden. Einer der Unbekannten riss sich dabei aus dem Griff des Detektivs mit Gewalt los und verlor ein Messer.

Der andere Mann rannte zielstrebig in Richtung des Ausganges beim Getränkemarkt. Dabei wurde er zunächst von einem couragierten Zeugen verfolgt, der vermutlich auf den Tumult aufmerksam geworden war. Im Getränkemarkt kann der Täter dann schließlich aber entkommen.

Diesen wichtigen Zeugen suchen nun die Ermittler und bitten ihn sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell