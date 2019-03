Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Stade sucht Eigentümer von aufgefundenem vermutlich entwendetem Schmuck

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

Am Dienstag, den 26.02.2019 wurde gegen kurz nach 16:00 h in Stade in der Lilienthalstraße auf einem dortigen trocknen Zierbrunnen von Kindern beim Spielen eine gelbe Plastikdose mit Schmuck aufgefunden und diese bei der Polizei abgegeben.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Schmuck möglicherweise bei einem Einbruch entwendet wurde und fragen nun:

"Wer erkennt den hier abgebildeten Schmuck oder wer kann Hinweise zu dessen Herkunft geben?"

Eigentümer oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell