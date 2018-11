POL-STD: Einbrecher entwenden diverse Maschinen im Alten Land, Unbekannte randalieren an Stader Kirchengemeinde, Tageswohnungseinbrecher in Burweg, 11-Jährige in Buxtehude angefahren - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots) - 1. Einbrecher entwenden diverse Maschinen und Werkezeuge im Alten Land

Wie erst jetzt bemerkt und bei der Polizei angezeigt, sind bisher unbekannte Einbrecher zwischen Dienstag, den 06.11. und Freitag, den 16:11. In Guderhandviertel auf das Gelände eines dortigen landwirtschaftlichen Betriebes gelangt und haben eine Holzschuppentür aufgebrochen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Lagers konnten der oder die Täter dann diverse Akkuscheren, Motorsägen und andere Werkzeuge erbeuten und damit unerkannt flüchten.

Der oder die Täter müssen zum Abtransport des Diebesgutes mit einem passenden Fahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-811980.

2. Unbekannte randalieren an Stader Kirchengemeinde und entwenden Sitzbank

Drei bisher unbekannte Täter haben am Freitag, den 16.11. zwischen 20:30 h und 21:30 h in Stade im Lerchenweg an der dortigen Kirchengemeinde herumrandaliert und dabei zwei Außenleuchten beschädigt sowie eine in die Pflasterung eingelassene Metallsitzbank ohne Rückenlehne herausgerissen und diese mitgenommen.

Den Abtransport der Sitzbank haben die Täter dann anschließend mit einem Roller oder ähnlichen Gefährt durchgeführt.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die die Tat oder die Täter bzw. den Abtransport der Sitzbank beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

3. Tageswohnungseinbrecher in Burweg

Unbekannte Tageswohnungseinbrecher sind am gestrigen Sonntag, zwischen 15:30 h und 18:10 h in Burweg im Eichenweg auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben eine Scheibe eingeworfen.

Durch die Öffnung konnten sie so in das Haus einsteigen und das Innere durchsuchen. Dabei wurden mehrere hundert Euro Bargeld sowie Schmuck erbeutet.

Mit dem Diebesgut gelang dem oder den Tätern anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Oldendorf unter der Rufnummer 04144-7879.

4. 11-jähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule angefahren - Autofahrer kümmert sich nicht weiter und flüchtet - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am vergangenen Mittwoch, den 14.11. ist es gegen 07:35 h in Buxtehude in der Moisburger Landstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen bei dem ein 11-jähriges Mädchen verletzt wurde.

Die Buxtehuderin war zu der Zeit mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und hatte in Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 73 die Straßenseite gewechselt. Dabei kam es zu Zusammenprall mit einer bisher unbekannten Autofahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Die 11-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Elbeklinikum untersucht werden.

Die Verursacherin hielt zunächst an und halft der 11-Jährigen auf die Beine und versuchte noch deren Eltern anzurufen, was aber nicht gelang. Anschließend kümmerte sich aber nicht weiter um den Unfall, das Mädchen und die Schadenregulierung und fuhr einfach davon. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Unfallverursacherin wird als ca. 50 Jahre alt, 170 cm groß und von normaler Statur mit glatten, kurzen grauen Haaren beschrieben. Sie fuhr einen kleinen schwarzen PKW mit hellen Sitzen.

Die Polizei sucht nun die Verursacherin und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können. Dieses werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

