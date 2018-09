POL-BOR: Vreden - Renitenter Ladendieb

Vreden (ots) - Aggressiv reagiert hat am Freitag ein ertappter Ladendieb in Vreden. Der Unbekannte war aufgefallen als er in einem Verbrauchermarkt an der Wüllener Straße Zigaretten stehlen wollte. Zwei Mitarbeiterinnen sprachen ihn beim Verlassen des Geschäfts an. Daraufhin ging er die beiden Frauen verbal an, beleidigte sie und warf eine Flasche an einen Baum neben ihnen. Danach flüchtete er über die Twicklerstraße in Richtung Innenstadt. Beschreibung: circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, kurze blonde Haare, unrasiert; bekleidet war der Mann mit einer hellblauen Jeans mit braunem Gürtel, verschmutzten weißen Nike-Sneakern und einem grünen T-Shirt, auf dem Skorpione abgebildet waren; er trug eine dünne goldene Halskette und eine silberne Uhr mit blauem Zifferblatt. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

