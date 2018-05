POL-STD: Pflanzenschutzmitteldiebe in Goldbeck und Beckdorf unterwegs

Stade (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmittag, 12:00 h und Sonntagmorgen, 07:00 h sind bisher unbekannte Täter in Goldbeck in der Beckdorfer Straße auf ein landwirtschaftliches Anwesen gelangt und haben aus einem dortigen Container insgesamt 58 Liter Pflanzenschutzmittel in verschiedenen Gebinden von 10, 5 und 1 Liter entwendet.

In der Ringstraße in Beckdorf versuchen vermutlich dieselben Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag nach dem Aufhebeln einer Stahltür in das Pflanzenschutzmittellager eines Landwirtschaftsbetriebes einzudringen. Da aber ein Traktor direkt davor abgestellt war, ließ sich die Tür nur einen Spalt öffnen und die Täter konnten nicht in das Innere eindringen.

Hier blieb es beim Versuch.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Verbleib der Pflanzenschutzmittel und den oder die Täter bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-536.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell