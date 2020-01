Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Frau von Lebensgefährten schwer verletzt; Wedemark

A 7: Vollsperrung: 47-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.01.2020 Nr. 1

02.01 / Frau von Lebensgefährten schwer verletzt

Walsrode: Am Donnerstagmittag, gegen 12.00 Uhr kam es auf der Schmersahlstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der eine 28jährige Frau verletzt wurde. Nach vorangegangenen Streitigkeiten ist das Opfer von ihrem Lebensgefährten gegen Kopf sowie Oberkörper getreten worden und erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen. Anschließend flüchtete der Täter unter Mitnahme der gemeinsamen Kinder im Alter von ein und zwei Jahren, die bei der Auseinandersetzung zugegen waren. Er stieg mit den Kindern in ein Auto, in dem ein 25jähriger Mittäter abgesetzt wartete. Im Rahmen der Fahndung konnten die Kinder wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Das Opfer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

02.01 / Vollsperrung: 47-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Wedemark / A 7: Aufgrund eines Unfalls am Donnerstagabend, gegen 20.35 Uhr auf der A 7 im Bereich Wedemark, Fahrtrichtung Hamburg, musste die Autobahn in Richtung Norden für etwa eine Stunde vollgesperrt werden. Ein 47jähriger Mann aus Bielefeld wurde schwer verletzt, als er auf der dreispurigen Autobahn mit einem Lkw kollidierte und anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Bei der Überprüfung der Personalien stellten sie außerdem fest, dass der Verursacher seit vielen Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Gegen 21.15 Uhr konnte der linke Fahrstreifen, gegen 00.00 Uhr die gesamte Richtungsfahrbahn wieder freigegeben werden.

