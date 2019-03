Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: E-Bike gestohlen; Walsrode: Polizei führt Drogenkontrollen durch; Bothmer: Tür und Fenster aufgehebelt; Schneverdingen: Schule beschmiert

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.03.2019 Nr. 1

22.03 / E-Bike gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein E-Bike Marke Hercules, Typ Roberta R7, das in einem Fahrradständer auf einem Grundstück am Amselweg abgestellt war. Es hat einen Wert von rund 1.400 Euro.

25.03 / Polizei führt Drogenkontrollen durch

Walsrode: An Kontrollpunkten im Orts- und Ortsrandgebiet überprüften Polizeibeamte des Heidekreises am Montag, in der Zeit von 13.00 bis 19.15 Uhr den fließenden Verkehr und legten ihr Augenmerk dabei insbesondere auf Fahrzeugführerinnen und -führer, die unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss standen. Unterstützt wurden sie von Drogenkontrolltrupps anderer Polizeiinspektionen, der Bereitschaftspolizei und einem Diensthundeführer. Dabei gab es sowohl drei stationäre Kontrollen an der Hannoverschen, der Verdener und der Uetzinger Straße sowie mobile Kontrollen im Stadtgebiet Walsrodes und in Bomlitz. Insgesamt kontrollierten die Gesetzeshüter 396 Fahrzeugführer, von denen sechs ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen führten. Im Klartext hieß das, dass Tests dreimal auf THC, einmal auf Amphetamin und zweimal auf Kokain positiv reagierten. Die höchste gemessene Konzentration bei ebenfalls durchgeführten 44 Atemalkoholtests betrug 0,8 Promille. Darüber hinaus fuhr eine Person ohne Führerschein und eine weitere mit falschen Kennzeichen und ohne Haftpflichtversicherung. In drei Fällen fanden die Beamten Cannabis und stellten es sicher.

25.03 / Tür und Fenster aufgehebelt

Bothmer: Am Montag, in den frühen Morgenstunden drangen Einbrecher in zwei Einfamilienhäuser an der Straße Am See ein. Der Einstieg gelang durch Aufhebeln einer Terrassentür beziehungsweise eines Fensters. Teilweise wurden Räume durchsucht. Ob über eine Scheckkarte hinaus weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt.

25.03 / Schule beschmiert

Schneverdingen: Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende Fenster und Wandelemente der Grundschule in Hansahlen mit Graffiti in schwarzer und roter Farbe. Die Farbe lässt sich nicht ohne Weiteres entfernen. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 entgegen.

25.03 / Verkehrsunfall - Frau schwer verletzt

Heidenhof: Am Montagmittag, gegen 12.10 Uhr kam es auf der K 2 in Soltau, Ortsteil Heidenhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau schwer verletzt wurde. Die Soltauerin wollte außerhalb geschlossener Ortschaften links an einem Müllwagen vorbeifahren, der gerade im Begriff war zu halten. Da Gegenverkehr herrschte, zog sie zurück auf ihre Fahrspur und prallte gegen die Müllwagen. Die 23-Jährige verletzte sich schwer und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf rund 38.000 Euro geschätzt.

