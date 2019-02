Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Portmonee beim Einkaufen entwendet; Munster: In Schuppen eingedrungen; Buchholz/A.: Versuchter Einbruch in Gaststätte; Munster: Laube im Kleingarten durchsucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.02.2019 Nr. 1

25.02 / Portmonee beim Einkaufen entwendet

Neuenkirchen: Einer 78jährigen Frau aus Neuenkirchen wurde am Montag, in der Zeit zwischen 15.15 und 15.30 Uhr beim Einkaufen das Portmonee und ein Sparbuch aus der Handtasche gestohlen. Die Tat ereignete sich in einem Markt an der Delmser Dorfstraße. Das Opfer hatte ihre Handtasche in den Einkaufskorb gelegt und einen Moment unbeobachtet gelassen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Neuenkirchen unter 05195/972500 entgegen.

26.02 / In Schuppen eingedrungen

Munster: In der Zeit zwischen dem 10. und 26. Februar drangen Unbekannte in einen Schuppen an der Fritz-Reuter-Straße ein und entwendeten einen Satz Alufelgen sowie mehrere elektronische Werkzeuge. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

26.02 / Versuchter Einbruch in Gaststätte

Buchholz/A.: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag die Eingangstür einer Gaststätte an der Schwarmstedter Straße aufzuhebeln. Der Versuch misslang - Die Gaststätte wurde nicht betreten.

26.02 / Laube im Kleingarten durchsucht

Munster: Unbekannte drangen in die Laube eines Kleingartens an der Straße Klappgarten ein und durchsuchten sie. Die Tat wurde in der Zeit zwischen Montag, 12.00 und Dienstag, 16.50 Uhr begangen. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell