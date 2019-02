Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Gilten: Diebstahl aus Altkleidercontainer; Bad Fallingbostel: Kinderwagen gestohlen; Verden-A 27

Soltau-A7: Promillefahrten auf der Autobahn; Benefeld: Hakenkreuze gesprüht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.02.2019 Nr. 1

24.02 / Diebstahl aus Altkleidercontainer

Gilten: Bei einem versuchten Diebstahl aus einem Altkleidercontainer an der Lindenstraße wurden nach einem Zeugenhinweis am Sonntagabend, gegen 20.00 Uhr zwei 46- und 58jährige Männer aus Neustadt am Rübenberge von der Polizei angetroffen. Einer von ihnen saß noch im Container. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

24.02 / Kinderwagen gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende aus seinem Carport an der Scharnhorststraße einen viersitzigen Kinderwagen im Wert von rund 800 Euro. Der dunkelblaue beziehungsweise schwarze Wagen der Marke Kidswheel war mit einem Fahrradschloss gesichert.

24.02 / Promillefahrten auf der Autobahn

Verden-A 27 / Soltau-A7: Polizeibeamte des Heidekreises bemerkten am Sonntagmorgen, gegen 05.40 Uhr einen auf der A27, Fahrtrichtung Bremen in Schlangenlinien fahrenden Pkw und kontrollierten das Fahrzeug im Bereich Verden. Der Fahrer, ein 41jährigen Mann aus Verden, führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,82 Promille. Etwa 20 Stunden später, in der Nacht zu Montag, gegen 02.20 Uhr fiel Beamten auf der A 7 im Bereich Soltau ein Fahrzeug auf. Die 30jährige Fahrerin aus Lübeck war mit 1,65 Promille unterwegs. In beiden Fällen ließen die Beamten eine Blutprobe entnehmen, behielten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

24.02 / Hakenkreuze gesprüht

Benefeld: In der Nacht zu Sonntag sprühten Unbekannte Hakenkreuze an Fenster, Wände und die Gartenlaube der Waldorfschule in Benefeld. Außerdem drangen sie in die alte Turnhalle ein und beschmierten ebenfalls dort aufgestellte Bühnenelemente mit derartigen Zeichen. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro aus.

