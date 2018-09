POL-HK: Dorfmark: Sattelzug in Schräglage

Etwa vier Stunden dauerte die Bergung dieses Sattelzuges in Dorfmark. Bild-Infos Download

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.09.2018 Nr. 2

12.09 / Sattelzug in Schräglage

Dorfmark: Ein Lkw-Fahrer aus Spanien beschäftigte am Mittwochmorgen für mehrere Stunden die Autobahnpolizei des Heidekreises. Der 57-jährige Sattelzugfahrer war gegen 05.50 Uhr auf der B 440 in Richtung Dorfmark unterwegs und beabsichtigte auf die A 7 in Richtung Hannover aufzufahren. Da der Zubringer gesperrt ist, versuchte er es über die Verkehrsinsel des neuen Kreisels. Der Sattelzug blieb dabei am Bordstein hängen, geriet wegen des Hügels auf der Insel in Schräglage und drohte umzukippen. Da das Fahrzeug nicht beladen war, passierte nichts weiter. Die Bergung dauerte einige Zeit - gegen 10.00 Uhr konnten sich die Beamten anderen Aufgaben widmen.

