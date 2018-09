POL-HK: Bad Fallingbostel: Frau im Park angegriffen; Walsrode: Diebstahl von Baustelle; Walsrode: Beifahrerseite zerkratzt; Munster: Kind auf Fahrrad übersehen

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.09.2018 Nr. 1

12.09 / Frau im Park angegriffen

Bad Fallingbostel: Am späten Dienstagabend (04.09.2018) ist eine junge Frau im Kurpark in Bad Fallingbostel von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Die Frau gab an, gemeinsam mit ihrem Hund gegen 23.00 Uhr durch den Park gegangen zu sein. Eine männliche Person hätte sie mit der Zielrichtung angesprochen, sie nach Hause zu begleiten. Als sie dieses abgelehnt habe, hätte der Mann sie zu Boden gebracht und geschlagen, bis ihr die Flucht gelungen sei. Das Opfer wies mehrere Hämatome am Körper auf. Täterbeschreibung: männlich, etwa 170 cm groß, circa 25 Jahre oder älter, sprach deutsch mit Akzent. Zeugen, die Täter oder Opfer gesehen haben werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

10.09 / Diebstahl von Baustelle

Walsrode: Von einer mit einem Bauzaun umfriedeten Baustelle an der Saarstraße entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende 75 Fassadenisolierplatten im Wert von rund 1.400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

11.09 / Beifahrerseite zerkratzt

Walsrode: Unbekannte zerkratzten von Montag auf Dienstag die komplette Beifahrerseite eines VW Golf und richteten so einen Schaden von geschätzten 1.500 Euro an. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand der Schubertstraße abgestellt. Hinweise unter 05161/984480.

11.09 / Kind auf Fahrrad übersehen

Munster: Ein 11jähriges Kind verletzte sich am Dienstagnachmittag leicht, als es von einer Pkw-Fahrerin übersehen und angefahren wurde. Die 42jährige Munsteranerin befuhr gegen 15.35 Uhr die Danziger Straße in Richtung Uelzen, bog nach links in eine Auffahrt ein und bemerkte nicht den von rechts kommenden fahrradfahrenden Jungen. Bei dem Zusammenstoß zog sich das Kind leichte Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden.

11.09 / Brand einer Waschmaschine

Munster: Ein technischer Defekt war vermutlich Ursache für den Brand einer Waschmaschine am Dienstagabend im Wittekindgrund in Munster. Durch den Rauch löste ein Brandmelder aus. Die Bewohner verließen das Gebäude unverletzt. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Gebäudeschaden entstand nicht.

