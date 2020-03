Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bandendiebstahl im Obi-Markt ++ Junger Autofahrer fällt auf ++ Fahrer und Beifahrer versuchen Polizei zu täuschen ++ Motorradfahrer bei Unfall im Kreisel verletzt ++

Rotenburg (ots)

Bandendiebstahl im Obi-Markt

Rotenburg. Am Samstag ist eine Diebesbande im Obi-Markt an der Bremer Straße auf frischer Tat beim Klauen erwischt worden. Ein Mitarbeiter hatte die drei Georgier dabei beobachtet, wie sie Rauchmelder in ihrer Kleidung verschwinden ließen. Zwei 27 und 34 Jahre alte Männer konnten gestellt werden. Ein noch unbekannter Komplize verließ unerkannt den Baumarkt. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470 an die Rotenburger Polizei.

Junger Autofahrer fällt auf

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei haben am Sonntagnachmittag einen 27-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem Wagen in der Harburger Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Krankheit war er nicht in der Lage sicher zu fahren. Weil nicht auszuschließen war, dass er zuvor auch andere Dinge konsumiert hat, musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Fahrer und Beifahrer versuchen Polizei zu täuschen

Heeslingen. Am Sonntagabend haben zwei Männer versucht, eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei bei einer Verkehrskontrolle auszutricksen. Die Beamten hielten den Seat, in dem die beiden unterwegs waren, in der Heeslinger Straße an. Zunächst gab sich der Beifahrer als Fahrer aus. Der Grund dafür zeigte sich schnell. Der 30 Jahre alte Mann, der zuvor am Steuer des Wagens gesessen hatte, besaß keine Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.

Motorradfahrer bei Unfall im Kreisel verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Verdener Straße ist am Sonntagnachmittag ein 49-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der Biker war gegen 17.30 Uhr mit seiner Honda aus der Mühlenstraße in den Kreisel eingefahren. An der Abzweigung aus der Verdener Straße kam es zur Kollision mit dem Opel eines 37-Jährigen. Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro

