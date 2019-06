Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ VW Transporter kracht gegen Hausecke - 26-Jähriger Fahrer verletzt ++ Senior fährt Straßenlaterne an - Polizei vermutet eine Alkoholfahrt ++ Ungewöhnlicher Fahrraddiebstahl ++

Rotenburg (ots)

VW Transporter kracht gegen Hausecke - 26-Jähriger Fahrer verletzt

Rhade. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein 26-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Tarmstedt am Mittwochabend in der Selsinger Straße verunglückt. Der Mann kam gegen 19.30 Uhr in einer Linkskurve mit seinem VW Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Ecke einer Garage. Bei der Kollision zog sich der 26-Jährige Verletzungen im Gesicht zu. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren zehntausend Euro aus.

Junge Radlerin auf Radfahrstreifen angefahren

Rotenburg. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ist eine 12-jährige Radfahrerin am Mittwochabend in der Verdener Straße bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus der Samtgemeinde Sottrum war dort gegen 18 Uhr mit seinem VW Golf unterwegs, als ein vorausfahrendes Auto in Höhe der Bischofstraße abbremste. Um ein Auffahren zu vermeiden, wich der junge Mann nach rechts auf den Fahrradstreifen aus. Dort kam es zur Kollision mit der neben ihm fahrenden Radlerin. Das Kind kam zu Fall und zog sich dabei Prellungen an Armen und Beinen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund dreitausend Euro.

Senior fährt Straßenlaterne an - Polizei vermutet eine Alkoholfahrt

Scheeßel. Nach einem Rangierunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bremer Straße hat sich am Mittwochabend der Verursacher, ein 69-jähriger Mann, bei der Rotenburger Polizei gemeldet. Er sei dort mit seinem Wagen gegen eine Straßenlaterne gefahren. Ob dabei ein Schaden entstanden ist, wisse er nicht. Weil er sein Handy nicht bei sich hatte, sei er zunächst nach Hause gefahren und habe von dort die Polizei angerufen. Eine Streifenbesatzung suchte den Mann in seiner Wohnung auf. Die Beamten bemerkten, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Er habe zu Hause, erst nach dem Unfall, ein paar Schnäpse getrunken. Um diese Aussage zu überprüfen, ließ die Polizei später zwei Blutprobe von ihm abnehmen. An der Unfallstelle zeigte sich, dass die Straßenlaterne und ein Stahlrohrahmen davor stark beschädigt worden waren. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund sechstausend Euro. Die Beamten leiteten gegen den 69-Jährigen eine Verfahren wegen der Unfallflucht und des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ein.

Unfallflucht nach Radfahrerunfall - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Bei einer Kollision unter Radfahrern ist am Mittwochmittag ein 69-jähriger Mann aus Rotenburg im Kreuzungsbereich Große Straße/Glockengießer Straße/Harburger Straße verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine bislang noch unbekannte Radfahrerin gegen 13.15 Uhr auf dem Gehweg und streifte im Vorbeifahren das Fahrrad einer 34-jährigen Radlerin aus Rotenburg. Durch die Kollision geriet die Unbekannte ins Schlingern. Sie prallte mit dem 69-jährigen Radfahrer zusammen, der hinter der 34-Jährigen fuhr. Der Mann kam zu Fall und zog sich Verletzungen an seinem Knie zu. Die Unfallverursacherin kümmert sich nicht um die Angelegenheit und fuhr einfach weiter. Sie wird als ungefähr 160 cm große Frau mit kräftiger Statur beschrieben. Sie sprach deutsch mit osteuropäischem, möglicherweise russischem Akzent. Da sich zu dieser Zeit viele Passanten im Kreuzungsbereich befanden, geht die Polizei davon aus, dass der Unfall beobachtet worden sein dürfte. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04261/9470.

19-Jähriger Radfahrer angefahren

Rotenburg. Im Einmündungsbereich der Bremer Straße/Otto-von-Guericke Straße ist am Mittwochnachmittag ein 19-jähriger Radfahrer von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ein 82-jähriger Autofahrer aus Rotenburg kam gegen 17 Uhr mit seinem Wagen aus der Otto-von-Guericke Straße und wollte in die Bremer Straße abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den von rechts kommenden Radler. Der 19-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als sehr gering.

Ungewöhnlicher Fahrraddiebstahl

Kirchwalsede. Zu einem Fahrraddiebstahl der etwas anderen Art ist es am Montagnachmittag am Bullensee gekommen. Ein Ehepaar aus der Samtgemeinde Brockel hatte dorthin eine Fahrradtour unternommen und ihre Räder gegen 14 Uhr vor dem Spaziergang am See zusammengeschlossen. Als beide gegen 16 Uhr zurückkamen, war das rote Mountainbike vom Typ Specialized 29 MTB des Mannes nicht mehr da. Das Rad seiner Frau blieb allein zurück.

75-Jährige beim Einkaufen bestohlen

Zeven. Zwei unbekannte Taschendiebe haben am Mittwochmittag eine 75-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt an der Straße Auf der Worth bestohlen. Die Frau war kurz vor 12 Uhr mit ihrem Ehemann zum Einkaufen in dem Geschäft, als sich ihr ein unbekannter Mann auffällig näherte. Das diente vermutlich der Ablenkung, denn hinter ihrem Rücken nahm ein Komplize ihr Portemonnaie aus der Handtasche im Einkaufswagen. Als sich die Frau umsah, bemerkte sie die offenstehende Handtasche. Das Portemonnaie war zu ihrem Schrecken weg.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell