POL-ROW: ++Traktor durch Feuer zerstört++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg(W.) (ots)

Traktor durch Feuer zerstört

Am Dienstag gegen 09:00 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit einem Traktor-Anhängergespann die B 71 in der Gemarkung Gyhum-Sick. Beim Abbiegen in die Bergstraße bemerkte er plötzlich Feuer im Bereich des Motorblocks. Er hielt an, informierte sofort die Feuerwehr und versuchte den Brand anschließend mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Der Traktor geriet jedoch aus ungeklärter Ursache in Vollbrand. Der Brand wurde anschließend durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Gyhum und Elsdorf gelöscht, welche mit insgesamt 15 Kräften und 3 Fahrzeugen vor Ort waren. Der Traktor nahezu komplett ausgebrannt und der dahinter gehängte Anhänger wurde ebenfalls beschädigt. Zudem wurde die unter dem Brandherd befindliche Asphaltdecke der Straße beschädigt. Insgesamt war die Durchfahrt Bergstraße von Sick nach Gyhum etwa eine Stunde gesperrt.

