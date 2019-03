POL-ROW: ++ Diebe räumen Reifenlager aus ++ Fahrraddieb geschnappt ++ Gasflaschen gestohlen ++ Schmierereien an der Tennisanlage ++ 86-jähriger Radfahrer von Auto angefahren ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Diebe räumen Reifenlager aus

Sottrum. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag vom Gelände eines Autohauses an der Straße Am Umspannwerk Reifen gestohlen. Auf der Rückseite der Firma zerschnitten sie einen Maschendrahtzaun und verschafften sich so einen Zugang. Aus dem Reifenlager nahmen die Unbekannten 28 Kompletträder, 20 Felgen und über einhundert Reifen mit. Die Polizei geht von einem Schaden von rund zwanzigtausend Euro aus. Für den Abtransport dürften die Täter ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Daher bittet die Polizei Zeugen, denen in der Nacht rund um den Tatort etwas Außergewöhnliches aufgefallen ist, sich unter Telefon 04264/370190 zu melden.

Fahrraddieb geschnappt

Fintel/Schneverdingen. Mitte Februar ist einer Frau aus Schneverdingen an der dortigen Kooperativen Gesamtschule ein Fahrrad gestohlen worden. Bei eigenen Recherchen stieß die Geschädigte auf dem Internetportal eBay-Kleinanzeigen auf ein angebotenes Fahrrad, das ihrem Rad sehr ähnelte. Die Frau vereinbarte mit dem Anbieter ein Treffen an der Finteler Kirche, um dort das Fahrrad "zurückzukaufen". Bei dem Verkaufsgespräch erkannte sie das angebotene Fahrrad eindeutig als ihr Eigentum wieder. Jetzt kamen die Beamten der Polizeistation Fintel zum Zuge. Sie leiteten gegen den 17-jährigen Verkäufer aus der Samtgemeinde Fintel ein Strafverfahren ein. Die Bestohlene erhielt ihr Fahrrad natürlich "kostenlos" zurück.

Gasflaschen gestohlen

Zeven. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag vom Geländes eines Kraftfahrzeughandels an der Böttcherstraße Gasflaschen gestohlen. Nachdem sie die Tür zum Gasflaschenlager aufgehebelt hatten, nahmen sie eine Propangasflasche und zwei Argonflaschen daraus mit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zeven unter Telefon 04281/93060.

Schmierereien an der Tennisanlage

Selsingen. In den vergangenen Tagen haben Unbekannte auf der Tennisanlage an der Straße Im Sick ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie beschmierten das Gebäude der Tennissparte des MTSV Selsingen mit Farbe. Der Schaden wird auf rund eintausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Selsingen unter Telefon 04284/8769.

86-jähriger Radfahrer von Auto angefahren

Tarmstedt. Am Donnerstagvormittag ist ein 86-jähriger Radfahrer aus Tarmstedt auf der Kreisstraße 145 zwischen Tarmstedt und Worpswede von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ein 79-jähriger Autofahrer aus Grasberg war gegen 10.20 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Tarmstedt unterwegs. Vermutlich hat er den vorausfahrenden Radler übersehen. Es kam zu einer seitlichen Kollision, nach der der 86-Jährige stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund eintausend Euro.

