POL-ROW: ++ Urlaubsreise vorzeitig beendet - Pkw brennt aus ++

1 weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots) - Sottrum/BAB1 Raststätte Grundbergsee. Am frühen Morgen wollten ein 52-jähriger Däne und seine 44-jährige Beifahrerin, die sich auf dem Weg in den Urlaub befanden, nur für eine kurze Pause an der Rastanlage Grundbergsee-Nord anhalten. Als sie von der Toilette zu den Stellplätzen für Pkw zurückkamen, schlugen bereits die ersten Flammen aus dem Motorraum ihres Peugeot. Geistesgegenwärtig öffnete der Fahrzeugführer die Fahrertür, löste die Handbremse und ließ den Pkw aus der Parkbucht rollen, um ein Übergreifen der Flammen auf einen nahestehenden Baum zu verhindern. Ein sich vor Ort befindlicher Ersthelfer wollte noch mit einem Feuerlöscher Schadensbegrenzung betreiben, jedoch versagte ihm der Feuerlöscher den Dienst. Dem 52-jährigen Dänen gelang es gerade noch die wichtigsten privaten Dinge aus dem Fahrzeuginneren zu retten, bevor die Flammen auf den Fahrzeuginnenraum übergriffen. Trotz des schnellen Erscheinens der Feuerwehr war der Pkw nicht mehr zu retten und brannte komplett aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht. Der Stellplatzbereich für Pkw musste für die Lösch- und späteren Aufräumarbeiten für 3 Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Alexander Kiers

Telefon: 04261/947-0

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell